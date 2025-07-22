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        Engelleri azmiyle aşan Halil İbrahim, YKS'de 5 bin 145'inci oldu

        VAN'da doğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Halil İbrahim İriş (18), yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitimine sıkı sıkıya sarılarak örnek bir başarı hikayesi yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:02
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        Engelleri azmiyle aşan Halil İbrahim, YKS'de 5 bin 145'inci oldu
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        VAN'da doğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası Halil İbrahim İriş (18), yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitimine sıkı sıkıya sarılarak örnek bir başarı hikayesi yazdı. İriş, girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye genelinde 409 puan ile 5 bin 145'inci oldu. Üniversite sınavına çok çalıştığını belirten İriş, "Üniversite sınavında güzel başarı yakaladım. Çok mutluyum. Rabb’ime şükürler olsun ki hayallerimi hedeflerimi gerçekleştirdim" dedi.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 kişilik İriş ailesinin ikinci çocuğu olan Halil İbrahim, doğuştan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası olarak dünyaya geldi. İlkokula kadar yardımlarla yürüyebilen İriş, 13 yaşında ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. İriş, günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel engellere rağmen eğitiminden vazgeçmedi. Her gün annesi tarafından okula getirilip götürülen İriş, öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle derslerine dört elle sarıldı. Eğitim hayatı boyunca hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin takdirini toplayan İriş, bu yıl Mesut Özata Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinde ‘Hayat zor, savaşmak lazım’ diyen İriş, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından girdiği YKS'de sözel puan türünde 409 puan ile 5 bin 145'inci oldu.

        'ÇOK EMEK VERDİM'

        Üniversite sınavına çok çalıştığını belirten İriş, "Üniversite sınavında güzel başarı yakaladım. Çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun ki hayallerimi hedeflerimi gerçekleştirdim. Sırada güzel bir üniversite güzel bir eğitim alarak hedeflediğim mesleğe layıkıyla yerine getirmek. Bu süreçte yanımda olan aileme okulumu hocalarımı da çok teşekkür ediyorum. Onların emeklerini, boşa çıkarmadım ve mutluyum. Sözel bölümünde Türkiye'de 5 bin 145'inci oldum. 409 puan aldım. Başarılı olduğumu düşünüyorum, mutluyum. Çok emek verdim. Emeklerimin karşılığını aldığım için de mutluyum. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü istiyorum. O bölümde ilerlemek istiyorum. Hedefim spor spikeri olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşlarım hocalarım çok tebrik ediyorlar, çok mutlu oluyorum" dedi.

        'OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI'

        Büyük fedakarlıkla hiç pes etmeden ilkokuldan liseyi bitirinceye kadar oğlunu okula götürüp getiren anne Gülşen İriş ise oğluyla gurur duyduğunu söyledi. DMD hastası bireylerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken anne İriş, oğlunun bu başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Rabb’im böyle bir evladı bana verdiği için şükürdarım. İnşallah üniversitesine de gidecek ve bu başarıyı üniversitede de sağlayacak. Bugüne kadar oğlumla gurur duydum. Yani hiçbir zaman hastalığını ona belli ettirmedik. Hep destekçisi olduk. Çünkü onun da bir azmi, hedefi, hayalleri vardı ve çok başarılıydı. O yüzden her zaman arkasında durduk. Her zaman onun başarısının yanındaydık. İnşallah bundan sonra üniversite döneminde de başarılı olacak, hedefine ulaşacak. Rabb’im herkesin, benim de yavrumu bağışlasın" dedi.

        'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

        Sınav sonuçları açıklandığında oğlu Halil'in elde ettiği başarıyı görünce çok gururlandıklarını da belirten Gülşen İriş, "İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Çok gururlandım. Kendisi de ben de çok mutlu olduk. Çünkü DMD hastaları bir yandan okuyamıyorlar. Kas ve kemik hastalığı olduğu için kuvvetsizlik olduğu için. Ama Halil azmini hiç düşürmedi. Her zaman yanında oldum, yapamam dediği dönemlerde başarırsın diyerek motive ettik. Çocuğumla gurur duyuyorum. Bir DMD hastası bu başarıyı yakalaması gurur verici " diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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