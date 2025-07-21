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        Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali", şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:58
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        Van Kültür Yolu Festivali "Bayhan" konseriyle sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali", şarkıcı Bayhan'ın konseriyle sona erdi.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Bayhan, binlerce hayranıyla buluştu.

        "Tiryakinim", "Seninle olmak var ya" ve "Müjgan" gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

        Trendyol 1. Lig'e yükselen Vanspor'un sevincine de ortak olan Bayhan, seyircilere takımın renkleri olan kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

        Bayhan, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Buluşmamızı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

        Bakanlık tarafından 12-20 Temmuz'da düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemek yarışması, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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