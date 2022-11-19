20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

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VAN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

Çocuklar adına açıklama yapan Şevval Şen, 2011'den bu yana Suriye'de 24 bin, Yemen'de ise son üç yılda 5 bine yakın çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuğun korunması, bir insan olarak sevgi ve şefkate layık olmasının yanında, toplumun bir parçası olması ilkesine dayandığını belirten Şen, şöyle konuştu:



"Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanması, toplumun en temel vazifelerinden biridir. Tabiatı gereği kırılgan ve savunmasız olan çocuk, aileden başlayarak topluma uzanan kurallar çerçevesinde korunmaya ihtiyaç duyar." ifadelerini kullandı.

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