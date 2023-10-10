Van'da "Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı" sergisi düzenlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde belediyenin destekleriyle sanatçı Nur Aydın'ın "Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı" sergisi açıldı.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Nur Aydın "Sanat Işıltısı Epoksi Sanatı" sergisini Vanlı sanatseverlerle buluşturdu.

Atatürk Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Aydın'dan bilgi alarak serginin hayırlı olmasını diledi.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman ise "Sanat ve sanatçı her daim başımızın tacı. Belediye olarak sanata ve sanatçıya olan desteğimizi sürdüreceğiz. Sergide emeği geçenleri ve birbirinden güzel bu eserleri üreten sanatçımız Nur Aydın'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Sergiyi Vanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aydın da "İnanılmaz bir ilgi ve yoğunluk var. Burada bulunmamıza vesile olan herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Van'ı çok sevdik. Buradaki epoksi meraklılarına özel eğitimler düzenledik. Böylece bugünden sonra epoksiye ilgi duyan Vanlılar, hocalarımızdan almış oldukları eğitimlerle hem sosyalleşecek hem de istihdama katkı sunabilecekler." diye konuştu.

12 Ekim'e kadar sürecek serginin açılış programına Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Umut Kasman, birim müdürleri, epoksi eğitmenleri ve vatandaşlar katıldı.