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        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van'da konser verdi

        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına düzenlenen konserde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 11.10.2023 - 22:30
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        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van'da konser verdi
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        Santur Sanatçısı Sedat Anar, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına düzenlenen konserde sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca kentin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Bu kapsamda, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Mezopotamya Şarkıları" programı düzenlendi.

        Konserde sahne alan Santur Sanatçısı Sedat Anar, seslendirdiği bir birinden güzel eserleriyle katılımcılara güzel bir gece yaşattı.

        Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, konserin ardından Anar ve ekibine çiçek takdim etti.

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