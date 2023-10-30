Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce, 23-29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK, 6 FETÖ ve 3 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde

        Benzer Haberler

        Van'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
        Van'da "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
        Van'da Cumhuriyet coşkusu
        Van'da Cumhuriyet coşkusu
        Jandarma kontrolünde bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı
        Jandarma kontrolünde bulunan 4 alageyik, Van'da koruma altına alındı
        Vanlı profesör hem üniversitede ders anlatıyor hem de bahçede elma yetiştir...
        Vanlı profesör hem üniversitede ders anlatıyor hem de bahçede elma yetiştir...
        Muş'ta rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle Van'a getirildi
        Muş'ta rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle Van'a getirildi
        Muş'taki hasta, ambulans helikoptere Van'a ulaştırıldı
        Muş'taki hasta, ambulans helikoptere Van'a ulaştırıldı