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        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinası ile karla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:04
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        Van Büyükşehir Belediyesi 600 personelle karla mücadele ediyor
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        Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinası ile karla mücadele ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışıyor.

        İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerindeki yollarda çalışan ekipler, 142 yerleşim yerinden 60'ının yolunu açtı.

        Karla mücadele ekipleri, 82 mahalle ve mezraya yeniden ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yolu açılan Gürpınar ilçesine bağlı Geziyurt Mahallesi sakinlerinden Samet Avcı, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnunuz. Yollarımız aynı gün açılıyor. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yollarımız kapalı bırakılmıyor. Biz aramasak bile ekipler gelip yolumuzu açıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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        Galeri
        Galeri

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