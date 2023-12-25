Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 540 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'ın kırsal bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

        Muradiye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri de Otlakbaşı Mahallesi yakınlarında mahsur kalınca belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.

        Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, bölgede etkili olan kar ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yolda mahsur kalan sürücülere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

        - Hakkari

        Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

        Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

        Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı

        Benzer Haberler

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
        Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
        Van ve Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van ve Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli
        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli