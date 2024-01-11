Kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Van'dan Eskişehir'e sevk edildi Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e götürüldü.

Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 günlük bebeğe kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Eskişehir Osmangazi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e sevk edildi.