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        Van'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek açıklaması yaptı

        Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:48
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        Van'da sağlık çalışanları Gazze'ye destek açıklaması yaptı
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        Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayraklar taşıdı.

        Burada sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan doktor Cafer Alhan, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, tüm çocuklara karşı suçlu olduğunu belirten Alhan, şunları kaydetti:

        "Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Bugün hekimler ve sağlık çalışanları olarak 'terör, soykırım ve işgale karşı' yürüyüşümüzün 9. haftasındayız. Gazze halkı 98 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi temel ihtiyaçların hiçbirine sahip değiller. Bizim için paha biçilemez bir hak olan sağlık hizmeti oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Tüm bunlara rağmen korkmayan, yılmayan, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an dahi ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz."

        Basın açıklamasına Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da katıldı.

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