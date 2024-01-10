Van'da kar etkili oldu

Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

Kentte dün başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Edremit Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

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