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        Van'da kar etkili oldu

        Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:29
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        Van'da kar etkili oldu
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        Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu.

        Kentte dün başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Beyaza bürünen ilçede, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

        Edremit Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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