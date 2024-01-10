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        Van'da kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, belediye ekiplerince kurtarıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 22:01
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        Van'da kar nedeniyle yolda kalan kamyonet, belediye ekiplerince kurtarıldı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sebze yüklü kamyonet belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Muradiye Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, belirlenen program kapsamında, ana arter ve sokakların yanı sıra mahalle ve mezra yollarında kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayrıca ihbarlar doğrultusunda gelen taleplere müdahale eden ekipler, Adaklı Mahallesi'nde kara saplanan sebze yüklü kamyoneti kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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