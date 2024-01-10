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        Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:36
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        Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akman, mesajında, mesai mefhumu gözetmeksizin ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla mesleğini icra eden tüm gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazetecilik mesleğinin büyük fedakarlık istediğini belirten Akman, şunları kaydetti:

        "Kamuoyunun vicdanını temsil eden basın mensupları, zor şartlarda görevlerini icra ediyor. Milletimizin gözü, kulağı olan basın mensuplarımızın en önemli vasfı, gücünü halktan alarak tarafsız bir şekilde toplumu bilgilendirmektir. Günümüzde doğru habercilik büyük önem arz ediyor. Bu mesleğe emek veren tüm basın mensuplarının gününü tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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