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        Van'da adliye personeli ile avukatlar kan bağışı yaptı

        Van'ın Erciş ilçesinde Adalet Sarayı'nda görevli personel ile avukatlar Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 19:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 19:55
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        Van'da adliye personeli ile avukatlar kan bağışı yaptı
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        Van'ın Erciş ilçesinde Adalet Sarayı'nda görevli personel ile avukatlar Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Erciş Adliye Sarayı'nda kurulan standa gelen hakim, savcı, adliye personeli ile avukatlar kampanyaya destek verdi.

        Kızılay Şube Başkanı Kurbanı Özdaş, gazetecilere, kan stoklarının yeterli seviyede olması için vatandaşların düzenli kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

        Adliye personelinin kan bağışında bulunarak kampanyalarına destek verdiğini belirten Özdaş, şunları kaydetti:

        "Tüm kurumlarımız, vatandaşlarım kampanyaya destek veriyor. Ramazan ayına kadar kan toplamaya devam edeceğiz. Kan temini bizim için önemli. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederim."

        Avukat Çağrı Çağan Yılmaz ise kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Sürekli kan bağışında bulunuyorum. Bir yurttaşlık görevi olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın bağış kampanyalarına destek vermesi gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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