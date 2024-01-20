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        Van'da 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilenler anıldı

        Van'da, 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilenler için Zeve Şehitliği'nde anma programı düzenlendi, Van Gölü'ne karanfil bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:55
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        Van'da 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilenler anıldı
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        Van'da, 1915 olayları sırasında Ermeni çeteleri tarafından katledilenler için Zeve Şehitliği'nde anma programı düzenlendi, Van Gölü'ne karanfil bırakıldı.

        Küresünniler Derneği öncülüğünde, 1915'te Ermeni çetelerince katledilen Müslümanlar anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ndeki anma programına katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        Dua edilmesinin ardından açıklama yapan Dernek Başkanı Bilal Yücebaş, millet farkı gözetilmeden katledilen binlerce şehit için anma programı düzenlediklerini söyledi.

        Bölgede yapılan katliamları unutmadıklarını belirten Yücebaş, "1915 Ermeni mezaliminde Akdamar Adası'na götürülürken iffetlerini muhafaza etmek adına suya atlayıp boğularak vefat eden 50'e yakın kadın kardeşlerimizi yad etmek için Van Gölü'ne karanfil bırakıyoruz. Ülkemizin çetin bir dönemden geçtiği bu günlerde, milletçe dün olduğu gibi bugün de devletimizin yanında olacağız. Filistin, Doğu Türkistan ve nice mazlum coğrafyalarda zulüm altında ezilen kardeşlerimizi, haklı davalarında yüreğimizdeki acı, gözyaşı ve dualarımızla yad ediyor, her daim yanlarında olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz." diye konuştu.

        Milliyetçi Aydınlar Ocağı Platformu Başkanı gazeteci-yazar Vedat Yenerer, kıyamete kadar bu topraklarda kalacaklarını ifade ederek, "Burada hala bir nefes varsa ve halkımız toplanıp şehitlerimizi yad ediyorsa bir duygu yükü vardır. Ermeniler tarafından katledilenler ve iffetlerini korumak için Van Gölü’ne atlayarak hayatlarına son veren 50 kadın için Van'da bir 'İffet Anıtı'nın yapılmasını istiyoruz." dedi.

        Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Birliği Türkiye Temsilcisi Zülfiye Güneş ise "Bizler o kadar soykırıma uğramamıza rağmen kendimizi iyi tanıtamıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Tarih, zalimleri ve zulümleri unutmaz, bilakis kara harflerle yazar. Biz de unutmayalım ve unutturmayalım." ifadelerini kullandı.

        Anma programı, dernek üyelerinin şehitler için Van Gölü'ne karanfil bırakmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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