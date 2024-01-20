Van'da kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde dün evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Hacıbekir Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden çıkan Veysel Taşar'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Başlatılan arama çalışmalarında çocuğun mahalle yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Çocuğun ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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