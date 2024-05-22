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        Van'da 1800 besiciye 178 bin koyun verildi

        Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında şu ana kadar 1800 besiciye 178 bin koyun dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:53
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        Van'da 1800 besiciye 178 bin koyun verildi
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        Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında şu ana kadar 1800 besiciye 178 bin koyun dağıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar ilçesi ziyaretinde karşılaştığı çobanla sohbet etti, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesini anlattı.

        Projenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Balcı, "Ziraat Bankası ile yaptığımız protokolle çiftçilerimize proje kapsamında 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız da projemizi destekliyor. Şu ana kadar yaklaşık 1800 besiciye 178 bin koyun verdik. Projemiz sadece koyun verme projesi değil, entegre bir proje. Meraların ıslahı var. Van mera varlığı açısından Türkiye'de sayılı illerden birisi. Ayrıca erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sigorta işlemleri, aşılama gibi hizmetler de projemiz kapsamında yapılıyor." diye konuştu.

        Hedeflerinin koyun varlığını 8 milyona çıkarmak olduğunu ifade eden Balcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan etmesinin ardından en büyük atağı ilimiz yaptı. Valilik olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Çok kıymetli veterinerlerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz var. Onlara da müteşekkirim. Projeyi yürüten bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah çiftçimiz zenginleşecek. Üreticinin her zaman yanındayız, onları seviyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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