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        Çatak Kaymakamı Kılıç, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi

        Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:05
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        Çatak Kaymakamı Kılıç, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi
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        Van'ın Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı'dan ilçedeki eğitim durumuyla ilgili bilgi alan Kılıç, kurum çalışanlarıyla sohbet etti.

        Kılıç, eğitimde kaliteyi arttırmayı hedeflediklerini, bunun için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

        Kaliteli eğitimle başarı çıtasının yükseleceğini anlatan Kılıç, "İlçemizin eğitim durumunu daha da iyileştirmek hepimizin görevi. Bunun için el birliğiyle çalışacağız. Okullarımızdaki eksikleri gidererek, çocukların bilgiye erişimini kolaylaştıracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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