Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 26 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 zanlı yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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