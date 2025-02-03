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        Van'da geçen ay 243 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen 71 operasyonda 243 kilo 624 gram uyuşturucu ile 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:44 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:48
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        Van'da geçen ay 243 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen 71 operasyonda 243 kilo 624 gram uyuşturucu ile 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 1-31 Ocak'ta Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde 71 operasyon düzenlendi.

        73 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk, 1037 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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