Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık ve Aşalan mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ve 26 elektronik eşya ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Van-Çatak yolu trafiğe kapatıldı
        Van-Çatak yolu trafiğe kapatıldı
        Kışın zorlu şartlarına dayanamayan yaban hayvanları Van'daki merkezde misaf...
        Kışın zorlu şartlarına dayanamayan yaban hayvanları Van'daki merkezde misaf...
        Abalı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde çocuklarla şenlendi
        Abalı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde çocuklarla şenlendi
        Van'da iki aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Van'da iki aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği
        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1030 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1030 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor