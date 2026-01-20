Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1030 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1030 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 287 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar yağışı sonrası beyaza bürünen kent merkezinde de vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



- Muş



Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte iki gündür kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.



Kardan dolayı 303 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını kaydetti.



Kar yağışının ardından araçlar karla kaplandı. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



- Hakkari



Hakkari'de etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 229 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.



Mergabütan Kayak Merkezi yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 minibüsteki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Bölgeye giden ekipler, kara saplanan minibüsü ip yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Yolu açan ekipler, diğer minibüsün de ilerlemesini sağladı.



Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Çukurca kara yolunun Kunebız Tüneli yakınına düşen çığı temizledi.



Ekipler, Hakkari-Şırnak kara yolunun Çığlı ve Köprülü köyleri arasına düşen çığları temizlemek için de çalışmalarını sürdürüyor.



- Bitlis



Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 211 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.



Kurtkan, ulaşımın aksamaması için ekiplerin gece gündüz köy yollarında kar temizliği çalışması yürüttüğünü kaydetti.



Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Bitlis'te, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.



Beyaza bürünen kentte araçlar, otobüs durakları ve tek katlı evler karla kaplandı, vatandaşlar da araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.



Gece karla mücadele çalışmalarını inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kar yağışının etkisini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.



Belediyenin 56 araç ve 80 personelle 24 saat esasına göre bütün yolları açık tutmaya çalıştığını kaydeden Tanğlay, şunları kaydetti:



"İki ayda Bitlis'e 4 metre kar yağdı ve yağış devam edecek. Mesai arkadaşlarımız durmak bilmeden yolları açmaya ve hemşehrilerimizin ulaşım sıkıntısını çözmeye çalışıyor. Ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Vatandaşlardan da mecbur kalmadıkça araçlarını çıkarmamalarını istiyoruz çünkü hem yağış devam ediyor hem de buzlanma var. Hemşehrilerimize daha iyi ulaşım sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."

