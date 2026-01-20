Habertürk
        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği

        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörlüğü, IPARD III dönemi kapsamında kentte kabul edilen 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği verecek.

        Giriş: 20.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:34
        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği
        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörlüğü, IPARD III dönemi kapsamında kentte kabul edilen 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği verecek.


        TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, IPARD III dönemi kapsamında kentte 80 proje için 507 milyon liralık yatırım sözleşmeye bağlandığı belirtildi.


        Bu projelerle yatırımcılara sağlanacak toplam hibe tutarının 312 milyon lira olarak belirlendiğine yer verilen açıklamada, şu ana kadar projeler için 164 milyon lira ödeme yapıldığı ve devam eden yatırımlar için 138 milyon liralık hibe sürecinin devam ettiği bildirildi.

        TKDK destekleriyle hayvancılıktan gıda işleme tesislerine, tarımsal üretimden kırsal ekonomik faaliyetlere kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerin kentte üretim kapasitesini ve kaliteyi arttırdığı vurgulanan açıklamada, IPARD kapsamında kadın yatırımcıların proje değerlendirme sürecinde ek puan alarak öne çıktığı ve genç girişimcilerin ise hibe oranında ek avantaj elde ettiği kaydedildi.

        Hayata geçirilen yatırımların önemli sonuçlarından birinin de istihdam olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Kurulan her tesis yalnızca sahibine değil, çevresine de kazanç sağlıyor. Yeni işletmelerle birlikte kırsalda doğrudan ve dolaylı istihdam oluşuyor. Özellikle genç nüfus için yeni iş alanları açılıyor. Bu durum, göçün azaltılmasına ve kırsal yerleşimlerin canlılığını korumasına önemli katkı sunuyor. TKDK destekleri sayesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da kırsal kalkınma somut sonuçlar üretmeye devam ediyor. IPARD III dönemiyle önümüzdeki süreçte daha fazla yatırımın hayata geçirilmesi ve daha fazla vatandaşın bu imkanlardan yararlanması hedefleniyor. Program, Van kırsalında üretimin, istihdamın ve umutların artmasına güçlü bir zemin oluşturmaya devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

