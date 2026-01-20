Van'da iki aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Van'da, kalp rahatsızlığı olan iki aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.



İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığı tanısıyla tedavisi gören iki aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.



Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.



Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.



