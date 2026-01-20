Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da iki aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da, kalp rahatsızlığı olan iki aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da iki aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da, kalp rahatsızlığı olan iki aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığı tanısıyla tedavisi gören iki aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği
        TKDK'dan Van'da 80 projeye 312 milyon lira hibe desteği
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1030 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1030 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da yoğun kar yağışı: 287 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da yoğun kar yağışı: 287 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Başkale'de kar yağışı
        Başkale'de kar yağışı
        Van'dan İstanbul'a uçak ambulansla hasta sevki
        Van'dan İstanbul'a uçak ambulansla hasta sevki
        Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor
        Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor