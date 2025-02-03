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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında tabanca, sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:49
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında tabanca, sigara ve akaryakıt ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-2 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 8 bin 210 paket sigara, 4 bin 956 litre kaçak akaryakıt, 150 bin makaron, tabanca, 6 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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