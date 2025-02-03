Van'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda 8 bin 210 paket sigara, 4 bin 956 litre kaçak akaryakıt, 150 bin makaron, tabanca, 6 tabanca fişeği ve şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-2 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 9 operasyon düzenlendi.

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