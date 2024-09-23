Van'da denetimlerde 89 araç trafikten men edildi

Ekipler, 2 bin 63 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

522 sürücüye 1 milyon 336 bin 926 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 89 araç trafikten men edildi.

Bu kapsamda 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 12 bin 399 aracın sorgulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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