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        Van'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu

        Van'da yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:05
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        Van'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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        Van'da yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kentte sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Her yıl yoğun kar nedeniyle günlerce kapalı kalan Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar etkili oldu, dağlar beyaza büründü.

        Kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı, ilçeye gidemeyen bazı sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı.

        Bahçesaray'a gitmeye çalışan Hakan İnan, "Yılın bu dönemlerinde bazen yollarda ulaşım kısıtlı oluyor. Ben de ilçeye gitmeye çalışıyorum ancak kar dolayısıyla geri dönmek zorunda kalıyorum. İnşallah kazası, belasız geri dönmüş oluruz." dedi.

        Van-Başkale kara yolundaki Güzeldere Geçidi'nde de kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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