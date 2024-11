İkizini kaybeden prematüre bebek, sağlık çalışanlarının çabasıyla hayata tutundu

EMRE ILIKAN - Van'da 600 gram olarak dünyaya gelen ve 3 kez ölümcül nitelikte sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) geçiren bebek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli sağlık çalışanlarının çabasıyla hayata tutundu.

Iğdır'da yaşayan ve yıllardır çocuk sahibi olma hayali kuran 52 yaşındaki Nesibe Güleraydın, tüp bebek tedavisi sonucu hamile kaldı.

"Merkezimizde şu an 24 prematüre bebeğin tedavisi devam ediyor. Bunların 15'i bin gramın altında. 24 haftalıkken dünyaya gelen Ada bebek de 600 gramdı. Tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 3 kez sepsis geçirdi. Ölümle mücadele etti. Anemi sorunu yaşadı. Durumu şu an gayet iyi. Kilo almaya başladı. 1280 grama ulaştı. Doğduktan sonra kilosu 550 grama kadar düşmüştü. Ada bebeği bir ay içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Teknik olanaklar arttıkça bebeklerin yaşama oranı da artıyor. Önceden 1500 gramın altında dünyaya gelen bebeklere 'yaşamaz' deniliyordu. Türkiye'nin ilk anne otelini açtık. Anneleri bebekleriyle burada ağırlıyoruz. Çevre illerden yaklaşık 2,5 milyon insana hizmet veriyoruz. Merkezimizde her yıl yaklaşık 1200 bebeği tedavi ediyoruz. Bunların 3'te biri prematüre bebeklerden oluşuyor."