Van'da asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren çalışma ile kurtarıldı.
VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren çalışma ile kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. 2'si çocuk 4 kişi, apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, apartmanın zemin katında asansörde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kabinin kapısı açılarak mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İtfaiyenin su verdiği 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlenirken, yakınları itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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