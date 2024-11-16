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        Van'da asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

        VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren çalışma ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 21:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:58
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        Van'da asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
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        VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren çalışma ile kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. 2'si çocuk 4 kişi, apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, apartmanın zemin katında asansörde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kabinin kapısı açılarak mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İtfaiyenin su verdiği 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlenirken, yakınları itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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