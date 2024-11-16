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        Van'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:50
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        Van'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Başkale-Hakkari kara yolunun Kelekom Köprüsü yakınlarında S.Ç. idaresindeki 65 ABN 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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