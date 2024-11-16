Van'da AK Parti Tuşba 4. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Biz insanlara göre değil, ilkelere göre, istikametimize göre siyaset yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermiş görmedim." dedi.

Ünal, Van'daki programları kapsamında AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan kongrede konuşan Ünal, kongreye katılan herkesi dava insanı olarak gördüğünü söyledi.

Dava insanının bir amaçla yola çıkan kişi olduğunu belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Kongreler yeniden başlangıçların, tazelenmenin, hatırlamanın zamanıdır. Her birimiz buraya AK Parti'li olarak geldik. AK Parti'yi tanımlarken, 'AK Parti bir millet hareketidir' diyoruz. AK Parti'nin bir millet hareketi olarak temsil ettiği şeye de bir davayı, bir amacı, bir fikri ve inancı dahil ediyoruz. Müslüman kimliğiyle siyaset yaparken de bir Müslüman nasıl siyaset yaparsa o şekilde yapıyoruz. Biz insanlara göre değil, ilkelere göre, istikametimize göre siyaset yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermiş görmedim. En zor zamanlarda onun gözlerine baktığınızda kaygı, endişe görmezsiniz, korkuyu asla görmezsiniz. Bu kadar badire atlattık, bu kadar tuzağı bozduk, ben bir kez olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinde kaygı, endişe görmedim."