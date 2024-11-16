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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:39 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:48
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        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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        Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Aşağıışıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe alınan 3 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        "Göçmen kaçakçısı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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