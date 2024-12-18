Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor

        Benzer Haberler

        Van'da 44 gram esrar ele geçirildi
        Van'da 44 gram esrar ele geçirildi
        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı
        Van'da otomobilin çarpması sonucu tampona sıkışan köpek kurtarıldı
        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi
        Van'da "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi
        Van'da "Mavi Gölün İnci Çocukları" projesinin kapanış töreni yapıldı
        Van'da "Mavi Gölün İnci Çocukları" projesinin kapanış töreni yapıldı
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği değ...
        Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduğu gün hayatını kaybettiği değ...
        Doç. Dr. Sarıkaya; Soğuk hava kalp krizini tetikleyebiliyor
        Doç. Dr. Sarıkaya; Soğuk hava kalp krizini tetikleyebiliyor