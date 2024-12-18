Van'da uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, şarjör ve 30 fişek ele geçirdi.