Van'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

İlde 13-19 Aralık'ta yoğun kullanılan alanlarda yapılan çalışmalarda, 25,69 gram esrar, 76,89 gram skunk, 39,55 gram eroin, 1,1 gram kokain, 10,23 gram kannobinoid, 4382,97 gram sentetik uyuşturucu, 2556 gram afyon sakızı, ecstasy hap ve 25 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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