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        Van'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Van'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:07
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        Van'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Van'da geçen hafta yapılan uyuşturucu operasyonlarında 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        İlde 13-19 Aralık'ta yoğun kullanılan alanlarda yapılan çalışmalarda, 25,69 gram esrar, 76,89 gram skunk, 39,55 gram eroin, 1,1 gram kokain, 10,23 gram kannobinoid, 4382,97 gram sentetik uyuşturucu, 2556 gram afyon sakızı, ecstasy hap ve 25 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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