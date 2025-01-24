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        Van'da güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi

        Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:10
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        Van'da güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi
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        Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularına yönelik çığda arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

        Bu kapsamda Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, güvenlik korucularına, çığda arama kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, bölgenin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

        Eğitimlerin ardından AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları, çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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