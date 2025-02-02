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        Gençlik merkezindeki kurs down sendromlu Zeynep'in dünyasını yeniden şekillendirdi

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da daha önce evden çıkmayan, gününü televizyon izleyerek geçiren down sendromlu Zeynep Yücebaş'ın hayatı, annesiyle gittiği gençlik merkezindeki kurslar sayesinde değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:27
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        Gençlik merkezindeki kurs down sendromlu Zeynep'in dünyasını yeniden şekillendirdi
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da daha önce evden çıkmayan, gününü televizyon izleyerek geçiren down sendromlu Zeynep Yücebaş'ın hayatı, annesiyle gittiği gençlik merkezindeki kurslar sayesinde değişti.

        İpekyolu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yücebaş, annesiyle 2 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Urartu Gençlik Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna yazıldı.

        Yeni ortama kısa sürede uyum sağlayan Yücebaş, kursta annesi, usta öğreticisi ve kursiyerlerin desteğiyle el becerilerini geliştirdi.

        Yücebaş, ikinci evi haline gelen merkeze haftanın 5 günü gitmeyi sürdürerek hem örgü örmeyi nakış işlemeyi öğrendi hem de sosyalleşme imkanı buldu.

        - "Eğlenceli anlar yaşıyoruz"

        Yeni arkadaşlıklar edinen, eve bağımlı kalmaktan kurtulan Yücebaş, AA muhabirine, merkeze gelmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Kursta keyifli vakit geçirdiğini anlatan Yücebaş, "Burada arkadaşlarımızla kahvaltı yapıyoruz, eğlenceli anlar yaşıyoruz. Annem ve öğretmenimle örgü örüyoruz. El işleriyle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. El işi haricinde de boyama yapıyorum." dedi.

        Kızıyla 2 yıldır düzenli olarak kursa geldiğini kaydeden anne Sayime Yücebaş da bu tür kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Zeynep'in özel bir kız olduğunu dile getiren Yücebaş, şöyle konuştu:

        "Kursun açıldığını öğrencince hemen kaydımızı yaptırdık. Daha önce hiç el işi yapmayan kızım, burada nakış işlemeyi ve örgü örmeyi başardı. Kızım kursa gelmeden önce evden hiç çıkmıyordu. Bütün gününü televizyon ve telefonla geçiriyordu fakat buraya geldiğimiz günden bu yana çok güzel arkadaş ortamı oldu. Burayı çok seviyor, sabah erken kalkıp hemen kursa gitmek için can atıyor. Kızımı yalnız bırakmamak için ben de geliyorum. Haftanın 5 günü buradayız. Zeynep arkadaşlarını, arkadaşları da onu çok seviyor. Kızıma doğum günü kutlaması yaptılar. Bu benim için büyük bir mutluluk. Zeynep zamanla kendini geliştiriyor. İlk siparişimizi geçenlerde aldık. İleride bütçemize de katkı sağlamak istiyoruz."

        - "Sabah kursa ilk gelen Zeynep ve annesi oluyor"

        Usta öğretici Sevde Çiftçi ise kursta Zeynep Yücebaş'ın huzur bulduğunu ifade etti.

        Yücebaş'ın arkadaşlarıyla güzel bir ortam oluşturduğunu aktaran Çiftçi, "Sene başında kursumuz açılır açılmaz yeniden kursa katıldı. İlk başlarda el işlerinde çok yavaştı fakat zamanla parmak kaslarının geliştiğini fark ettik. Şu an çok güzel el işleri yapıyor. İleride de aile ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sabah kursa ilk gelen Zeynep ve annesi oluyor. Herkes Zeynep'i çok seviyor." ifadelerini kullandı.

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