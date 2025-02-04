Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafı ziyaret etti.

        Azerbaycan Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek taleplerini not eden Bakan, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Bakan, esnaf ve vatandaşları sürekli ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

        Ziyaretleri önemsediğini belirten Bakan, "Esnafımızın durumu, ilçedeki ticari hayatı, sektörün sorunları ve gelece yönelik fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz. Her zaman esnaf ve halkımızın yanındayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek

        Benzer Haberler

        Erciş'te kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildi
        Erciş'te kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildi
        Konservatuvar öğrencisi Vanlı berber, müşterilerini türküler eşliğinde tıra...
        Konservatuvar öğrencisi Vanlı berber, müşterilerini türküler eşliğinde tıra...
        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşacak
        Van'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler, iş dünyasıyla buluşacak
        Van'da eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Van'da eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Van'da kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildi
        Van'da kan bağışında bulunanlara oyuncak hediye edildi
        Van'da geçen ay 243 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen ay 243 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi