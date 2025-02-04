Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnafı ziyaret etti.

Azerbaycan Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek taleplerini not eden Bakan, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan, esnaf ve vatandaşları sürekli ziyaret etmeye çalıştığını söyledi.

Ziyaretleri önemsediğini belirten Bakan, "Esnafımızın durumu, ilçedeki ticari hayatı, sektörün sorunları ve gelece yönelik fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini dinliyoruz. Her zaman esnaf ve halkımızın yanındayız." dedi.