Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlandı.



İlçede dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.



Bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zorluk yaşadı.



İlçe sakinleri de araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.



Belediye ekipleri ise çarşı merkezi ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

