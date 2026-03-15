Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlandı.
Giriş: 15.03.2026 - 15:47
İlçede dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü ilçede sürücüler zorluk yaşadı.
İlçe sakinleri de araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Belediye ekipleri ise çarşı merkezi ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri