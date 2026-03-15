Van'da bitkisel atık yağlar geri dönüşüm için toplanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesini önlemek ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırmak amacıyla kent genelinde atık yağ toplama çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ekolojik Belediyecilik" ve "Sıfır Atık" ilkeleri kapsamında çevreyi korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeyle, kent genelinde bitkisel atık yağların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.



Kentteki Aile Destek Merkezlerine bırakılan varillerde biriktirilen atık yağlar, belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanan yağlar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek ekonomiye kazandırılıyor.



Projeyle çevre kirliliğinin önlenmesi ve Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

