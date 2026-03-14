Van ve Hakkari'de kar ulaşımı aksattı
Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 3 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de etkili olan soğuk hava, sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle araç ve bitkilerin üzeri karla kaplandı, görüş mesafesi düştü.
Kar yağışının pazartesiye kadar aralıklarla sürmesi beklenen kentte, belediye ve karayolları ekipleri bazı güzergahlarda kar temizliği yaptı.
