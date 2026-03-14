Habertürk
        Van'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Van-Bitlis kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 ACK 344 plakalı otomobil ile 13 AHH 552 plakalı tır çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden trafik akışına açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

