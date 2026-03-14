Van'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Van-Bitlis kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 34 ACK 344 plakalı otomobil ile 13 AHH 552 plakalı tır çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden trafik akışına açıldı.

