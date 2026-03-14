Van'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

Van'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden şüpheliden 22'si tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takip yapıldı.



Çalışma sonucu, banka hesaplarında para aktarımı yapıldığı tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.



Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4'ü serbest bırakıldı.



2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

