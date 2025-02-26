Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacak.