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        Güvenlik korucusu Menteş, son yolculuğuna uğurlandı

        Kuzey Irak'ta görevi başında vefat eden güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş için Bitlis'in Tatvan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:55
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        Güvenlik korucusu Menteş, son yolculuğuna uğurlandı
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        Kuzey Irak'ta görevi başında vefat eden güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş için Bitlis'in Tatvan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kuzey Irak'ta görevi başında vefat eden güvenlik korucusu Menteş'in cenazesi Yoncabaşı köyüne getirildi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Menteş'in naaşı, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

        Törende Vali Ahmet Karakaya, Menteş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

        Cenaze törenine, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

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