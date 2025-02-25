Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

        Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        ABONE OL

        Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı yamacından kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

        Çığ sonucu kar yığınları, ilçe merkezinin yakınlarına kadar ulaştı.

        İlçe merkezinden görülen çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Beşiktaş kupada namağlup lider!
        Beşiktaş kupada namağlup lider!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Güvenlik korucusu Menteş, son yolculuğuna uğurlandı
        Güvenlik korucusu Menteş, son yolculuğuna uğurlandı
        Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu
        Van'da "doğal yaşam alanı" sahipsiz hayvanlara yuva oldu
        Başkale'de teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi, çatılarda buz sarkıtları ol...
        Başkale'de teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi, çatılarda buz sarkıtları ol...
        Van'da 8 kaçak göçmen yakalandı
        Van'da 8 kaçak göçmen yakalandı
        Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Van, Muş ve Bitlis'te 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Bitlis'te 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor