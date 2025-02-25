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        Haberler Dünya Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte | Dış Haberler

        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasını imzalamaya çok yaklaştı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin arasının ciddi anlamda gerilmesine neden olan kıymetli madenler konusunda anlaşmaya yaklaşıldı. ABD basınına göre iki ülke yenilenmiş maden anlaşmasını önümüzdeki günlerde imzalayabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:14
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        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
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        Ukrayna ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan kıymetli madenlerle ilgili anlaşma ufukta belirdi.

        ABD basınına göre, iki ülke kıymetli madenler konusunda anlaşmaya vardı.

        Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD 500 milyar dolarlık talebini geri çekerken, Ukrayna'ya net bir güvenlik garantisi sunmayacak.

        Anlaşmanın madenlerin yüzde 50'si üzerinden sağlanacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

        Anlaşmaya kıymetli madenlerle birlikte gaz ve petrolün de dâhil edildiği bildirilirken, Bloomberg, anlaşmasının çarşamba günü Ukrayna kabinesine sunulmasının beklendiğini ifade etti.

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