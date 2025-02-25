Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte

Ukrayna ile ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan kıymetli madenlerle ilgili anlaşma ufukta belirdi.

ABD basınına göre, iki ülke kıymetli madenler konusunda anlaşmaya vardı.

Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD 500 milyar dolarlık talebini geri çekerken, Ukrayna'ya net bir güvenlik garantisi sunmayacak.

Anlaşmanın madenlerin yüzde 50'si üzerinden sağlanacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Anlaşmaya kıymetli madenlerle birlikte gaz ve petrolün de dâhil edildiği bildirilirken, Bloomberg, anlaşmasının çarşamba günü Ukrayna kabinesine sunulmasının beklendiğini ifade etti.