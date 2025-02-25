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        Başkale'de teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi, çatılarda buz sarkıtları oluştu

        VAN'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,9 dereceye kadar düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:55
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        Başkale'de teromemetreler eksi 22,9'u gösterdi, çatılarda buz sarkıtları oluştu
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        VAN'ın Başkale ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,9 dereceye kadar düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Van'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte okulların tatil edilirken, Türkiye'nin 2 bin 400 rakımıyla en yüksek yerleşim yeri olan Başkale ilçesinde termometreler sıfırın altında 22,9 dereceyi gösterdi. İlçede ağaçlar kırağı tuttu, camlar dondu, çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

        Soğuk nedeniyle özellikle sabahları işe gitmekte zorluk yaşadıklarını, araçların çalışmadığını söyleyen Kıyasettin Bakışkan, "İlk defa Başkale’de böyle bir soğuk gördük. Geceleyin eksi 30’lara düşüyor, gündüz de çok soğuk oluyor. Kar az yağdı ama hava çok soğuk. Ben köyden geliyorum. Sular donmuş, araçlar çalışmıyor. Nefesimiz bile havada donuyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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