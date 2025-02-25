Van'da izinsiz gösteri yapanlara havai fişek temin eden 6 şüpheli yakalandı

Van'da izinsiz gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek temin ettikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirme sonrası il genelinde yapılan sokak eylemlerinde göstericilere havai fişek temin edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda, 1568 havai fişek ele geçirildi.

İzinsiz gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek temin ettikleri ve dağıttığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından Van Valiliğince alınan kararla kentte havai fişek satışı ve kullanımı yasaklanmıştı.