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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:04
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        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı
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        Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 23 Şubat-2 Mart'ta yürütülen çalışmalar sonucu 18 terör örgütü PKK/KCK, 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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