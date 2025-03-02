Van ve Hakkari'de yeni kurulan mahallelerde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

Van ve Hakkari'de mahalle yapılan yerleşim birimlerinde seçmenler, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yapılan müracaatlar sonucu Valilik kararıyla 3'e ayrıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun yeni kurulan Şafak ve Gündoğdu Mahallelerinde muhtarlık seçimlerinin yapılması kararının ardından seçmenler, Mustafa Necati İlkokulu ile Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda kurulan 31 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Saat 17.00'de sona erecek seçim için sandıkların kurulduğu okullara gelen mahalle sakinleri, tercih ettikleri adaylara oy verdi.

Muhtar adayları da okullarda projelerini anlatarak seçmenlerden oy istedi.

Şafak Mahallesi muhtar adayı Ali Kaya, Bostaniçi Mahallesi'nin Valilik kararıyla üç mahalleye ayrıldığını söyledi.

Seçimin sorunsuz devam ettiğini belirten Kaya, "Bostaniçi, kalabalık nüfusa sahipti. Haliyle sorunlar da çok fazla oluyordu. Yeni kurulan mahallemizde 13 sandık kuruldu. Seçimimiz kardeşlik havasında geçiyor. Seçildiğimizde mahallemizin eksikliklerini gidermek için çaba göstereceğiz. Oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Muhtar adayı Mahmut Bartu ise Bostaniçi Mahallesi'nin tek muhtarlıkla yönetilmesinin zor olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 40 bin nüfusumuz var. 31 Mart 2024'teki seçimlerin ardından mahallemize Şafak ve Gündoğdu Mahalleleri de eklendi. Yeni kurulan mahallelerimizde muhtarlık seçimlerinin heyecanı var. Şafak Mahallemize güzel hizmetler kazandırmak için aday olduk. Aday olan kardeşlerimizle tatlı bir yarış içindeyiz. Sonuçların mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni oluşturulan mahallede muhtarlık seçimi yapıldı.

Belediye Meclisi kararıyla Yeni Mahalle'ye bağlı Dilekli ve Yazılı bölgeleri birleştirilerek mahalle statüsü kazandı.

Mahalle sakinleri, 2 muhtar adayının yarıştığı seçimde Mehmetçik İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.